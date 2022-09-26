Куча "хлопка" и никакой реакции

Впрочем, оснований верить в такие упреки лаврова на самом деле нет. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Обратите внимание Надо поднять самолеты, – Подоляк сказал, как Запад должен реагировать на ядерную угрозу россии

Даже если не говорить о том, что у "референдумов" нет никакой юридической силы и их трудно объяснить даже по российскому законодательству, то просто абсурдно применять ядерное оружие и превращать "весь мир в ядерный пепел" через деоккупацию Лимана или Сватового.

"Весь мир в трухе" за что? За то, что было деоккупировано Зайцево? Или за то, что была уволена Новоселовка?

– риторически спросил Коваленко.

Он отметил, что это уже не первый раз, когда мир слышит подобные угрозы россии. Но ведь с начала полномасштабной войны на территории временно оккупированного Крыма, который россия считает своей территорией, неоднократно булт взрывы или еще какие-то инциденты. Кроме того, о "каких-то хлопках" регулярно сообщают и в Курской, Белгородской, Ростовской областях, а пропаганда утверждает, что населенные пункты россии "постоянно обстреливают ВСУ".

Это происходит постоянно, но до сих пор "ядерную доктрину" никто не применял – никакой реакции не последовало. Так что же говорить об украинских территориях, которые россия пытается торопливо аннексировать?

Лавров – пропагандист, а путин – трус

По словам Коваленко, на сегодняшний день сергей лавров – это не больше, чем еще один ретранслятор пропаганды, а не человек, который что-то решает или с которым можно решать какой-то вопрос на уровне мида, потому что вообще в россии не существует уже мида.

"Но самое главное то, что президент россии владимир путин – на самом деле трус. Он политический трус, потому что не может назвать войну войной, а называет специальной военной операцией. Он политический трус, потому что не может объявить общую мобилизацию, а объявляет частичную", – объяснил обозреватель.

Путин боится даже называть вещи своими именами, а речь идет о применении ядерного оружия против неядерной страны, то есть о разрушении фундаментальных основ гласной и негласной системы ядерного сдерживания, ядерной безопасности всего мира. А этим не будут удовлетворены ни США, ни Франция и Великобритания, ни Китай.

Более того, при таком развитии событий НАТО и Китай могут даже стать союзниками и совместно действовать против россии. Потому что когда идет разрушение каких-то фундаментальных основ, особенно ядерной безопасности, этот вопрос надо решать немедленно и на самом высоком уровне.

Путин все-таки это тоже очень хорошо понимает, да и не только путин, а многие из командования российской армии, от кого зависит именно пуск ядерного оружия. Поэтому именно эти угрозы – это не больше, чем угрозы,

– считает Коваленко.

Противоракетная оборона готова

Более того, как добавил он, командование российской армии очень хорошо понимает, на что способно их ядерное оружие, которое во многих случаях даже не сможет стартовать с шахты. Также они очень хорошо знают, как может отреагировать на такую угрозу противоракетная оборона, например НАТО, которая может уничтожать ракетное оружие россии еще в ее воздушном пространстве.

Следовательно, если такая угроза действительно будет, разведка международных партеров будет знать о ней сразу, как путин отдаст такой приказ. Соответственно, противоракетная оборона в повышенной готовности будет реагировать на такие угрозы.

Коваленко предположил, что хоть в россии все это понимают, но не могут остановиться в ретрансляции своего любимого нарратива о том, как они мощны, потому что имеют ядерное оружие. Таким образом они действительно не пугают ядерным оружием мир, а пытаются успокоить своих потребителей информационного фастфуда, чтобы им спалось не так тревожно.

Коваленко объяснил, как воспринимать ядерные угрозы россии: смотрите видео

Как Запад должен реагировать на угрозы

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, какой должна быть реакция Запада на угрозы россии ядерным оружием. По его словам, нужно действовать согласно отработанным протоколам. В первую очередь – поднять в воздух определенное количество самолетов, которые могут отслеживать все происходящее с ядерными объектами в россии, в том числе с пусковыми шахтами.

Во-вторых, россияне должны отправить ноту, где будет указано, что как только будет видно, как россия готовится использовать хоть что-то из ядерной триады для удара по Украине, ей будут нанесены симметричные ответные удары.