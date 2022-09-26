Купа "бавовни" і жодної реакції

Утім підстав вірити у такі закиди лаврова насправді немає. Про це 24 каналу розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Зверніть увагу Треба підняти літаки, – Подоляк сказав, як Захід має реагувати на ядерну загрозу росії

Навіть якщо не говорити про те, що "референдуми" не мають жодної юридичної сили і їх важко пояснити навіть за російським законодавством, то просто абсурдно застосовувати ядерну зброю і перетворювати "весь світ в ядерний попіл" через деокупацію Лимана чи Сватового.

"Вєсь мір в труху" за що? За те, що було деокуповано Зайцеве? Чи за те, що була звільнена Новоселівка?

– риторично запитав Коваленко.

Він зауважив, що це вже не перший раз, коли світ чує подібні погрози від росії. Але ж з початку повномасштабної війни на території тимчасово окупованого Криму, який росія вважає своєю територією, неодноразово булт вибухи чи ще якісь інциденти. Крім того, про "какіє-то хлопкі" регулярно повідомляють і в Курській, Бєлгородській, Ростовській областях, а пропаганда стверджує, що населені пункти росії "постійно обстрілюють ЗСУ".

Це відбувається постійно, але ж досі "ядерну доктрину" ніхто не застосовував – жодної реакції не було. То що ж говорити про українські території, які росія намагається похапцем анексувати?

Лавров – пропагандист, а путін – боягуз

За словами Коваленка, на сьогодні сєргєй лавров – це не більше, ніж ще один ретранслятор пропаганди, а не людина, яка щось вирішує чи з якою можна вирішувати якесь питання на рівні мзс, бо взагалі в росії не існує вже мзс.

"Але найголовніше те, що президент росії владімір путін – насправді боягуз. Він політичний боягуз, тому що не може назвати війну війною, а називає спеціальною військовою операцією. Він політичний боягуз, тому що не може оголосити загальну мобілізацію, а оголошує часткову", – пояснив оглядач.

Тож путін боїться навіть називати речі своїми іменами, а мова йде про застосування ядерної зброї проти неядерної країни, тобто про руйнування фундаментальних основ гласної та негласної системи ядерного стримування, ядерної безпеки усього світу. А цим не будуть задоволені ані, США, ані Франція та Велика Британія, ані Китай.

Ба більше, за такого розвитку подій НАТО і Китай можуть навіть стати союзниками і спільно діяти проти росії. Тому що коли йде руйнування якихось фундаментальних основ, особливо ядерної безпеки, то це питання треба вирішувати негайно і на найвищому рівні.

Путін все-таки це також дуже добре розуміє, та й не тільки путін, а багато хто з командування російської армії, від кого залежить саме пуск ядерної зброї. Тому саме ці погрози – це не більше, ніж погрози,

– вважає Коваленко.

Протиракетна оборона готова

Ба більше, як додав він, командування російської армії дуже добре розуміє, на що здатна їхня ядерна зброя, яка у багатьох випадках навіть не зможе стартувати з шахти. Також вони дуже добре знають, як може відреагувати на таку загрозу протиракетна оборона, наприклад, НАТО, яка має можливість знищувати ракетну зброю росії ще в її повітряному просторі.

Відтак, якщо така загроза справді буде, то розвідка міжнародних партерів знатиме про неї одразу, як путін віддасть такий наказ. Відповідно протиракетна оборона в підвищеній готовності реагуватиме на такі загрози.

Коваленко припустив, що хоч у росії все це розуміють, але не можуть зупинитися в ретрансляції свого улюбленого наративу про те, які вони могутні, бо мають ядерну зброю. У такий спосіб вони насправді не лякають ядерною зброєю світ, а намагаються заспокоїти своїх споживачів інформаційного фастфуду, щоб їм спалося не так тривожно.

Коваленко пояснив, як сприймати ядерні погрози росії: дивіться відео

Як Захід має реагувати на погрози

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, якою має бути реакція Заходу на погрози росії ядерною зброєю. За його словами, потрібно діяти згідно з відпрацьованими протоколами. Насамперед – підняти в повітря певну кількість літаків, які можуть відстежувати все, що відбувається з ядерними об'єктами в росії, зокрема з пусковими шахтами.

По-друге, росії мають відправити ноту, де буде вказано, що щойно буде видно, як росія готується використати бодай щось з ядерної тріади для удару по Україні, їй буде завдано симетричних ударів у відповідь.