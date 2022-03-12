Проще говоря, российские ядерные силы были приведены в повышенную боевую готовность. Это был ответ Москвы на санкции, введенные западными государствами против России за вторжение в Украину, и то, что Путин назвал "агрессивными заявлениями" со стороны НАТО.

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Россия обладает более 6 200 ядерными боеголовками, что обеспечивает Путину крупнейший в мире ядерный арсенал. Пока неизвестно, какая часть ядерного потенциала Москвы активна и доступна к использованию немедленно.

Новое соглашение о сокращении ядерного оружия СНВ между США и Россией требует от обоих государств отчитываться о количестве ядерных боеголовок каждые шесть месяцев. По состоянию на 21 сентября Российская Федерация имеет 1 458 боеголовок, развернутых на баллистических ракетах, которые могут быть запущены с земли, подводных лодок или стратегических бомбардировщиков, сообщает Deutsche Welle.

Припять / Фото wikipedia.org

Поскольку напряжение высокое, а Путин, похоже, не имеет плана остановить вторжение в Украину, российские боеголовки – не единственное ядерное беспокойство, которое должно беспокоить мир. И вот почему.

Российские оккупанты в Чернобыльской зоне отчуждения

25 февраля Государственная инспекция ядерного регулирования Украины опубликовала официальное заявление о том, что уровень дозы вредного гамма-излучения превысил норму. Специалисты считают, что это изменение уровня радиации является прямым следствием того, что большое количество тяжелой военной техники, включая танки и бронетехнику, пересекает сильно загрязненные земли.

Усиленное и нерегулируемое перемещение людей и военной техники в Чернобыльской зоне и вокруг нее подняло радиоактивную пыль. Движение обычно строго контролируется на определенных маршрутах, где риски понимаются и тщательно контролируются, чтобы избежать скачков радиации, которые сейчас повлекло за собой вторжение российских войск.

Наибольшие зарегистрированные измерения были вблизи поврежденного реактора 4 Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Рядом с реактором обычно получается доза около трех единиц, называемых микрозивертами, в час. Но во время вторжения российских войск эта цифра возросла до 65 микроЗв/час.

С 1986 года уровень радиации постоянно контролировался, но сейчас контрольное оборудование больше не работает или отключено.

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую атомную электростанцию

После интенсивных боев российским силам удалось продвинуться и взять под контроль ЧАЭС.

Несмотря на то, что ядерные реакторы были полностью остановлены в 2000 году, ЧАЭС нуждается в постоянном присутствии профессионального персонала для обеспечения непрерывной работы систем безопасности и радиологического контроля станции. Это также включает эксплуатацию нового безопасного конфайнмента (NSC), гигантской арки, покрывающей разрушенный 4-й реактор. Арка построена для предотвращения выброса загрязненных частиц в воздух, но, что еще важнее, она позволяет безопасно демонтировать старый реактор, саркофаг и сам печально известный Реактор 4.

Наши источники, имеющие отношение к строительству арки, говорят, что конфайнмент был построен для того, чтобы сдерживать стихийные бедствия. Он не выдержит военного удара, который бы снова обнажил для окружающей среды его смертельный инвентарь. В этом контексте важно вспомнить, что около 96% радиологического оборудования разрушенного Реактора 4 остается закопанным внутри раскладывающегося саркофага, который сейчас накрыт конфайнментом.

Непрерывный мониторинг и эксплуатация конфайнмента имеют важное значение для его долгосрочного функционирования, чтобы гарантировать безопасность и безопасный вывод из эксплуатации разрушенного реактора 4.

Российские войска держат в заложниках персонал завода 7 дней без ротации, сообщил 2 марта официальный Telegram-канал Госатомрегулирования. Эту же информацию подтвердила Международная ассоциация по атомной энергии (МАГАТЭ) 6 марта. "Более 200 технических работников и охранников до сих пор не могут пройти ротацию еще с 23 февраля", – говорится в официальном заявлении МАГАТЭ.

Временный руководитель ЧАЭС Валерий Сейда в видео показал, что оперативный персонал будет работать по особому графику, необходимому для поддержки Чернобыльской площадки.

Представитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Кузнецова подтвердила Suspilne.media, что российские войска не разрешают ротацию персонала. Госпожа Кузнецова также добавила, что господин Сейда удерживается в заложниках россиянами на месте, а зараженная военная техника оккупантов направляется в Киев, Иванков и Дымер. Таким образом, российские оккупанты подвергают радиационному риску чистые территории и еще больше людей. Министерство обороны Украины заявило, что Россия постоянно использует Зону отчуждения как коридор для снабжения своей армии из Беларуси.

Мы пытались связаться с мистером Сейдой, чтобы получить его комментарий относительно угрожающей ситуации, но не смогли установить связь.