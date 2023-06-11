Об этом 24 Каналу заявил политолог Тарас Загородний. Он отметил, что, вероятнее всего, военные и политическое руководство России понимают последствия этого.

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"Оружие будет под контролем россиян. Охрана, вероятнее всего, тоже будет российская. Есть нюанс. А что произойдет, если на территории Беларуси, например, появятся, такие "трактористы", "шахтеры" вместе с "доярками", как это появилось в Белгородской области?" – предположил политолог.

Белорусский диктатор должен плохо спать

Загородний отметил, что недавно была организована встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с белорусским полком имени Кастуся Калиновского ВСУ при посредничестве украинских депутатов.

Но если Украина, например, признает Тихановскую президентом Беларуси, поскольку Лукашенко она не признала, то тогда, предполагает политолог, полк имени Калиновского может стать настоящей белорусской армией.

Кроме того, в украинской армии был создан десантно-штурмовой полк Беларуси.

Я думаю, что господину Лукашенко уже пора спать очень плохо. Потому что многое у него на территории может произойти,

– считает Тарас Загородний.

Кто может "грохнуть" Лукашенко

Руководитель этого полка заявил, что Александр Лукашенко пытался начать войну с Украиной со стороны Беларуси. Это пытались сделать в декабре 2022 года, но белорусская армия от этого отказалась.

"КГБ бегали по армии и пытались что-то сделать, но армия четко ясно спросила: "С каких пор украинцы стали нашими врагами?". И это очень хороший колокольчик на самом деле", - подчеркнул Тарас Загородний.

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Это означает, что белорусский диктатор и до этого подозревал, что его кто-нибудь может "грохнуть". И этих претендентов несколько – или русские, или белорусская армия.

"Или неизвестны какие-то "трактористы", которые могут вдруг зайти на территорию Беларуси. Здесь вопрос будет – а что с ядерным оружием? Вдруг ли оно может оказаться в тех руках, которых не ожидает, например, Россия?" – заметил политолог.

Ведь страна-агрессорка и так нарушает договор о нераспространении ядерного оружия, что очень беспокоит Китай. Такое же ядерное оружие может быть размещено на территории Калининградской области России.

"Вероятнее всего, она там и есть. А так смысла нет никакого, кроме того, что Путин рискует получить достаточно резкую реакцию не только от коллективного Запада, а, например, от Китая", – добавил Загородний.

Российское ядерное оружие в Беларуси