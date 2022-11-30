Соответствующие данные представили в отчете Пентагона. Говорится, что официальный Пекин сосредоточил внимание на том, чтобы бросить вызов Штатам в ядерной сфере.
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По подсчетам США, еще в 2020 году у Китая было 200 ядерных боеголовок. Ожидали, что увеличить запас в 2 раза страна сможет в течение 10 лет. В то же время Китай успел сделать это за 2 года.
В настоящее время у государства уже более 400 ядерных боеголовок.
То, что мы действительно наблюдали за последние пару лет, — это ускоренное расширение,
– говорится в сообщении США.
Китай хочет добиться ядерных успехов в очень быстрой перспективе.
Сунак предупредил Китай о завершении "золотой эры"
Риши Сунак – премьер Великобритании – объявил о завершении "золотой эры" в торговле с Китаем.
"Политика Китая вызов для наших ценностей и интересов. Это вызов, который становится все острым по мере того, как он движется к еще большему авторитаризму", – сказал премьер.
В частности, Сунак категорически осудил подавление протестов против локдаунов в КНР.
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