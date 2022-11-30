Самолеты пролетели через зону ПВО, но не нарушили границы Южной Кореи.

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Объединенный комитет начальников штабов Сеула сообщает, что самолеты зашли в зону ПВО, хотя Южная Корея пытается укрепить свой альянс с США на фоне обострения китайско-американского соперничества, сохраняя при этом оппозицию к вторжению России в Украину.

Маршруты самолетов

В 5:48 два китайских бомбардировщика H-6 влетели в ПВО из района в 126 километрах северо-западнее острова Иео.

Впоследствии 6 российских самолетов — 4 бомбардировщика ТУ-95 и 2 истребителя СУ-3, а также 2 китайских бомбардировщика Н-6 влетели в зону в районе южного острова Уллен.

В ответ подняли южнокорейские военные самолеты, включая F-15K.

Обратите внимание! Зона противовоздушной обороны не является территориальным воздушным пространством. Условные границы очерчены, чтобы идентифицировать иностранные самолеты и предотвращать случайные столкновения.

Напомним, в начале ноября сообщали, что США отправят стратегические бомбардировщики B-1B на обучение в Южную Корею. Совместные военные учения двух стран продолжали из-за провокации КНДР.

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