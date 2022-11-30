Літаки пролетіли через зону ППО, але не порушили кордони Південної Кореї.

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Об’єднаний комітет начальників штабів Сеула повідомляє, що літаки зайшли до зони ППО, хоч Південна Корея намагається зміцнити свій альянс з США на тлі загострення китайсько-американського суперництва, зберігаючи при цьому опозицію до вторгнення Росії в Україну.

Маршрути літаків

О 5:48 два китайські бомбардувальники H-6 влетіли в ППО з району в 126 кілометрах на північний захід від острова Іео.

Згодом 6 російських літаків — 4 бомбардувальники ТУ-95 і 2 винищувачі СУ-3, а також 2 китайські бомбардувальники Н-6 влетіли в зону у районі південного острова Уллен.

У відповідь підняли південнокорейські військові літаки, включаючи F-15K.

Зверніть увагу! Зона протиповітряної оборони не є територіальним повітряним простором. Умовні кордони окреслені, щоб ідентифікувати іноземні літаки та запобігати випадковим зіткненням.

Нагадаємо, на початку листопада повідомляли, що США відправлять стратегічні бомбардувальники B-1B на навчання до Південної Кореї. Спільні військові навчання двох країн продовжували через провокації КНДР.

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