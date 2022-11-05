Військові повітряні сили США планують залучити стратегічні бомбардувальники B-1B у суботніх військових навчаннях США та Південної Кореї.

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Навчання США та Кореї тривають близько тижня

Від понеділка 31 жовтня Сеул і Вашингтон розпочали повітряні навчання "Пильний шторм". Їх продовжили на день до суботи через провокації з боку Північної Кореї.

Що відомо про провокації Північної Кореї

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