Військові повітряні сили США планують залучити стратегічні бомбардувальники B-1B у суботніх військових навчаннях США та Південної Кореї.
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Навчання США та Кореї тривають близько тижня
Від понеділка 31 жовтня Сеул і Вашингтон розпочали повітряні навчання "Пильний шторм". Їх продовжили на день до суботи через провокації з боку Північної Кореї.
Що відомо про провокації Північної Кореї
- 2 листопада, КНДР вперше за місяць запустила щонайменше 10 балістичих ракет в бік Японського моря та порушила морський кордон Південної Кореї.
- Наступний запуск відбувся 3 листопада. Тоді КНДР запустила 3 балістичні ракети в напрямку Східного моря, через що у Японії спрацювала система попередження.
- В КНДР заявили, що нещодавні випробування ядерної зброї – попередження для Вашингтона та Сеула, адже не вітають спільні навчання цих країн. Також КНДР заявила, що через це вони "заплатять найжахливішу ціну в історії".
- У відповідь на ядерні погрози у США попередили, що будь-яка ядерна атака проти союзників Америки призведе до "кінця режиму" Кім Чен Ина.
- Після цього, 5 листопада, КНДР знову вчинила провокацію, випустивши 4 ракети малої дальності в бік Жовтого моря.
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