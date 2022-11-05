Военные воздушные силы США планируют привлечь стратегические бомбардировщики B-1B в субботних военных учениях США и Южной Кореи.
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Учения США и Кореи длятся около недели
С понедельника, 31 октября, Сеул и Вашингтон начали воздушные учения "Бдительный шторм". Их продлили на день до субботы из-за провокации со стороны Северной Кореи.
Что известно о провокациях Северной Кореи
- 2 ноября КНДР впервые за месяц запустила не менее 10 баллистических ракет в сторону Японского моря и нарушила морскую границу Южной Кореи.
- Следующий запуск состоялся 3 ноября. Тогда КНДР запустила 3 баллистических ракеты в направлении Восточного моря, из-за чего в Японии сработала система предупреждения.
- В КНДР заявили, что недавние испытания ядерного оружия – предупреждение для Вашингтона и Сеула, ведь она не приветствует совместные учения этих стран. Также КНДР заявила, что из-за этого они "заплатят самую ужасную цену в истории".
- В ответ на ядерные угрозы в США предупредили, что любая ядерная атака против союзников Америки приведет к "концу режима" Ким Чен Ина.
- После этого, 5 ноября, КНДР снова совершила провокацию, выпустив 4 ракеты малой дальности в сторону Желтого моря.
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