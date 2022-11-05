Военные воздушные силы США планируют привлечь стратегические бомбардировщики B-1B в субботних военных учениях США и Южной Кореи.

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Учения США и Кореи длятся около недели

С понедельника, 31 октября, Сеул и Вашингтон начали воздушные учения "Бдительный шторм". Их продлили на день до субботы из-за провокации со стороны Северной Кореи.

Что известно о провокациях Северной Кореи

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