Впрочем, никто не позволит ему его применить. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

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Лукашенко следует успокоиться

Следует понимать, что государство, обладающее ядерным оружием, может размещать его на территории другого, если есть определенные военные договоренности и союзы. Это не противоречит международным законам. Да, Россия может размещать в Беларуси свою базу с ядерными ракетами. Но управлять, охранять и обслуживать это оружие должны только россияне. Допускать белорусов к возможности его применения никто не будет.

Как отмечает военный эксперт, Лукашенко пытается убедить себя в том, что это оружие решит все вопросы. Безусловно, оно очень опасно. Но последние 30 – 40 лет продолжается информационная кампания по опасности ядерного оружия, чтобы рядовые граждане поддерживали идею сокращения ядерного арсенала в мире, ограничение его распространения и так далее.

Опасность ядерного оружия слишком преувеличена. Для того, чтобы закончилась цивилизация, нужно взорвать втрое больше ядерного оружия, чем есть в мире. Взорвать его нужно одновременно,

– заверил Гетман.

Да, будет радиоактивное загрязнение местности. Но его нельзя сравнивать с тем, что образуется в результате подрыва атомного реактора. Уровень радиации за два часа падает в десять раз, в сутки – в сто раз. Спустя время эта зона становится безопасной.

"Миллион людей убить… Радиус полного разрушения в тактическом ядерном оружии – не более километров. О чем идет речь? Применять по городам? Пусть попробуют. Наша ПВО эти ракеты перехватит. Применять во время боевых действий где-то в поле? Это вообще неуместно, никакого влияния на врага не будет", – объяснил военный эксперт.

В Хиросиме и Нагасаки в конце второй мировой войны действительно погибло очень много людей. Но больших разрушений и конца света не было. Сегодня там живут люди.

"Пусть Лукашенко успокоится, холодной водой умоется", – подытожил Алексей Гетьман.

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