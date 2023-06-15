Втім, ніхто не дозволить йому її застосувати. Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман.

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Лукашенку слід заспокоїтись

Слід розуміти, що держава, котра володіє ядерною зброєю, може розташовувати її на території іншої, якщо є певні військові домовленості та союзи. Це не суперечить міжнародним законам. Так, Росія може розташовувати у Білорусі свою базу з ядерними ракетами. Але керувати, охороняти й обслуговувати цю зброю мають лише росіяни. Допускати білорусів до можливості її застосування ніхто не буде.

Як зазначає військовий експерт, Лукашенко намагається переконати себе в тому, що ця зброя вирішить усі питання. Безумовно, вона є вкрай небезпечною. Але останні 30 – 40 років триває інформаційна кампанія щодо небезпеки ядерної зброї, аби пересічні громадяни підтримували ідею скорочення ядерного арсеналу у світі, обмеження її розповсюдження і так далі.

Небезпека від ядерної зброї надто перебільшена. Перше: для того, щоб скінчилася цивілізація, потрібно підірвати втричі більше ядерної зброї, аніж та, яка є у світі. Підірвати її треба одночасно,

– запевнив Гетьман.

Так, буде радіоактивне забруднення місцевості. Але його не можна порівнювати з тим, яке утворюється внаслідок підриву атомних реакторів. Рівень радіації за дві години падає в десять разів, за добу – в сто разів. Через деякий час ця зона стає безпечною.

"Мільйон людей вбити… Радіус повного руйнування у тактичної ядерної зброї – не більше, ніж кілометри. Про що йдеться? Застосовувати по містах? Нехай спробують. Наша ППО ці ракети перехопить. Застосовувати під час бойових дій десь у полі? Це взагалі недоречно, ніякого впливу на ворога не буде", – пояснив військовий експерт.

Так, у Хіросімі й Нагасакі наприкінці Другої світової війни дійсно загинуло дуже багато людей. Але великих руйнацій та кінця світу не було. Сьогодні там живуть люди.

"Нехай Лукашенко заспокоїться, холодною водою вмиється", – підсумував Олексій Гетьман.

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