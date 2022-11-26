Путин не может победить Украину на поле боя, поэтому атакует мирное население. Об этом 24 каналу сказал российский политолог и общественный деятель Аббас Галлямов.
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"Энергетика – предпоследний шантаж Путина. Последний аргумент, конечно, все-таки ядерное оружие", – утверждает политолог.
Путин плывет по течению
Галлямов акцентирует, что ядерное оружие – очень рискованная вещь, переводящая конфликт в плоскость, которую вообще невозможно контролировать. Ответят ли страны НАТО и каким образом – это уже от них будет зависеть.
Путин по мере возможности попытается избежать использования ядерного оружия и применит его только в той ситуации, когда окончательно потеряет надежду на все остальное. Возможно, и тогда он тоже не решится, я этого не исключаю вообще,
– говорит Аббас Галлямов.
Учитывая события последних месяцев, отмечает политолог, Путин просто плывет по течению. "Он теряет способность делать какие-то шаги, которые ломают ситуацию. Задавать новые тренды он не может", – подчёркивает политолог.
По мнению Галлямова, предсказать, решится ли Путин на ядерное оружие – невозможно. Поэтому такую опцию следует держать в голове, ведь у Кремля больше ничего не осталось.
Нанести поражение украинцам на фронте Путин не может – если бы он мог, конечно, сделал бы это. Поэтому ему приходится повышать издержки для Украины в тылу. По его замыслу, измученные граждане должны требовать от Зеленского, мол, "достаточно арканиться, мы устали это терпеть, садись за стол переговоров",
– отмечает общественный деятель.
Смысл действий россиян лежит на поверхности, и они откровенно об этом говорят. Путинский приспешник Дмитрий Песков четко сказал: "украинцы могут в любой момент это прекратить, если пойдут на наши условия".
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Чем опасен ядерный шантаж Путина
- Первые поражения на фронте в Украине заставили Путина пойти на традиционный отчаянный шаг – он начал шантажировать мир ядерным оружием. По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, такая риторика может побуждать другие автократические государства последовать за Москвой.
- В настоящее время во всем мире к ядерным угрозам прибегают только две страны – Россия и Северная Корея. По мнению главы Пентагона, вторжение путинских солдат в Украину может начать "международную гонку" за ядерным оружием.
- Так, кремлевский диктатор может спровоцировать "опасную эру" в мировой истории. Остин считает, что Путин может прибегнуть к очередному бряцанию "ядерными саблями" после очередных поражений России на поле боя и ее неспособностью дальше вести войну.