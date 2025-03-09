Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в эфире 24 Каналу выразил убеждение, что ядерный вопрос, который был актуален последние годы из-за постоянных запугиваний со стороны России, уже не является проблемой. Владимир Путин осознает, что ему может быть несладко.

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Почему Путин не применит ядерное оружие против миротворцев

По словам полковника, применение Путиным ядерного оружия по миротворцам и нарушение ядерной безопасности очень маловероятно. И Великобритания, и Франция имеют ядерные средства сдерживания, хотя и гораздо меньше, чем у россиян. Однако объединенного ядерного оружия этих стран достаточно, чтобы уничтожить Россию.

"В любом случае Путин будет знать, что есть определенные обсуждения о возможности применения россиянами тактического ядерного оружия. Это меньшие боезаряды, предназначены для поражения отдельных бронированных формирований и других целей", – заметил он.

Более того, только сами французы имеют определенное тактическое ядерное оружие, поэтому могут ответить Кремлю. В то же время коалиционные силы НАТО имеют достаточно возможностей для того, чтобы с помощью такого оружия, как Storm Shadow, предотвратить запуск "ядерки". Именно поэтому вопрос ядерного оружия потерял свою актуальность.

Путин знает, что в тот момент, когда он использует свое ядерное оружие, ему наступит конец. Это не то, чего он хочет достичь. Шанс на обмен ядерными ударами очень мал,

– подчеркнул Бреттон-Гордон.

К слову, доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий высказал мнение о том, что единственный, кто сейчас подталкивает мир к ядерному вооружению – это Дональд Трамп. Однако его действия могут навредить лишь его авторитету и не более, ведь президент США неоднократно говорил, что его целью является уменьшение оружия во всем мире.