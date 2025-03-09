Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в ефірі 24 Каналу висловив переконання, що ядерне питання, яке було актуальне останні роки через постійні залякування з боку Росії, вже не є проблемою. Владімір Путін усвідомлює, що йому може бути непереливки.

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Чому Путін не застосує ядерну зброю проти миротворців

За словами полковника, застосування Путіним ядерної зброї по миротворцях та порушення ядерної безпеки є дуже малоймовірним. І Велика Британія, і Франція мають ядерні засоби стримування, хоча й набагато менше, ніж у росіян. Однак об'єднаної ядерної зброї цих країн достатньо, щоб знищити Росію.

"У будь-якому разі Путін знатиме, що є певні обговорення про можливість застосування росіянами тактичної ядерної зброї. Це менші боєзаряди, призначені для ураження окремих броньованих формувань та інших цілей", – зауважив він.

Ба більше, лише самі французи мають певну тактичну ядерну зброю, тому можуть відповісти Кремлю. Водночас коаліційні сили НАТО мають достатньо можливостей для того, щоб за допомогою такої зброї, як Storm Shadow, запобігти запуску "ядерки". Саме тому питання ядерної зброї втратило свою актуальність.

Путін знає, що в ту мить, коли він використає свою ядерну зброю, йому настане кінець. Це не те, чого він хоче досягти. Шанс на обмін ядерними ударами дуже малий,

– наголосив Бреттон-Гордон.

До слова, доктор філософії і політичний експерт Андрій Городницький висловив думку про те, що єдиний, хто зараз підштовхує світ до ядерного озброєння – це Дональд Трамп. Однак його дії можуть нашкодити лише його авторитету і не більше, адже президент США неодноразово говорив, що його метою є зменшення зброї у всьому світі.