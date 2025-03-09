Доктор філософії і політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу зазначив, що озброєння у світі буде зростати в рази. Протягом наступних років накопичення озброєння відбуватиметься не тільки в США, а й у дружніх країнах, зокрема в ЄС та Україні.

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"Накопичення озброєння зростатиме в сотні й тисячі разів. По-перше, це вигідно США і Дональду Трампу зокрема. Самі республіканці володіють і лобіюють інтереси величезної кількості виробників зброї. І перестати заробляти на цьому сотні мільярдів доларів вони не зможуть", – сказав Андрій Городницький.

Хто буде підвищувати рівень боєздатності

Він переконаний, що у США не буде припинено виробництво зброї, а також її постачання Україні.

Це все лише слова. Якщо почати рахувати, то вони, як мінімум, змушені будуть продавати це озброєння, тому що запустили величезну кількість нових заводів, і тепер цю продукцію потрібно кудись дівати. Усе це три роки будувалося не для того, щоб просто закрити,

– додав Городницький.

Він зауважив, що, швидше за все, лобісти будуть просувати через Трампа ідею, що після припинення вогню слід підвищити рівень боєздатності ЄС і України на новий рівень.

"Я впевнений на 100%, що вони не дозволять це зробити росіянам. Принаймні не в такій якості. Вони можуть брати кількістю, але якість у них буде шкутильгати. Я не думаю, що санкції на суперунікальні технології буде знято, щоб росіяни могли виробляти нові літаки чи ракети, які зможуть бити далеко й потужно", – зазначив Городницький.

Він додав, що Росія, як завжди, лише заявлятиме про начебто наявність "крутих ракет", але ці ракети не будуть якісними.

Ядерне озброєння у світі

Трамп, ймовірно, підштовхує світ і до ядерного озброєння. Однак під великим питанням, чи насправді країнам вдасться накопичити ядерну зброю.

Якщо багато хто говорить про це, то це ще не означає, що так і буде. Багато хто хоче ядерну зброю – Польща, Німеччина. Південна Корея давно вимагає від США "ядерну парасольку", але їм цього ніхто не дає протягом багатьох років,

– сказав Городницький.

Він додав, що цього не відбудеться через США. Якщо ситуація дійсно почне загострюватися, а виробництво ядерного озброєння у Франції та Великій Британії зростатиме, це може призвести до того, що авторитет Трампа почне знижуватися. Адже він допустив збільшення озброєння, хоча сам говорить, що хоче, навпаки, його скорочення.