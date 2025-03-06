Таку думку 24 Каналу висловив політолог Максим Несвітайлов, зауваживши, що США переоцінюють себе, але недооцінюють російську загрозу. До позиції Макрона також може приєднатись Німеччина.

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Макрон яскраво "викрив" обман Трампа

Нещодавно Макрон звернувся до нації щодо війни в Україні. За словами політолога, промова була дійсно рішучою. Якщо вдасться реалізувати в життя те, про що говорив президент Франції, його заяви будуть історичними.

"Промову Макрона будуть згадувати як одного з лідерів вільного світу, який вирішив протистояти глобальному злу", – сказав він.

Питання ядерної зброї завжди було чутливим. Саме цим Росія довгий час всіх лякала та погрожувала. У промові, на думку Несвітайлова, Макрон звернувся не до росіян, а саме до США, які не хочуть гарантувати безпеку Європі.

Зупинка допомоги для України – не питання обману тільки України. Існує формат "Рамштайн", там вирішують – ми даємо це, ви даєте це в такі от терміни, щоб допомога була безперервною. Штати взяли на себе зобов'язання, а тепер допомога заморожується. Так не робиться,

– наголосив він.

Нагадаймо, що Білий дім оголосив про зупинку військової допомоги Україні. Дональд Трамп повідомив, що Київ має довести, що він готовий до мирного врегулювання конфлікту.

Політолог додав, що Макрон усвідомлює загрозу для Європи. Ба більше, новим канцлером Німеччини скоро стане Фрідріх Мерц, який поділяє позиції Франції. Позиція Німеччини у цьому процесі є дуже важлива.

До слова, Володимир Зеленський подякував Макрону за "чітке бачення" ситуації в Україні. Президент України зауважив, що Київ цінує зусилля кожного, хто підтримує нашу державу та працює у напрямку зміцнення обороноздатності Європи.