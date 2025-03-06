Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Максим Несвитайлов, заметив, что США переоценивают себя, но недооценивают российскую угрозу. К позиции Макрона также может присоединиться Германия.

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Макрон ярко "разоблачил" обман Трампа

Недавно Макрон обратился к нации относительно войны в Украине. По словам политолога, речь была действительно решительной. Если удастся реализовать в жизнь то, о чем говорил президент Франции, его заявления будут историческими.

"Речь Макрона будут вспоминать как одного из лидеров свободного мира, который решил противостоять глобальному злу", – сказал он.

Вопрос ядерного оружия всегда был чувствительным. Именно этим Россия долгое время всех пугала и угрожала. В речи, по мнению Несвитайлова, Макрон обратился не к россиянам, а именно к США, которые не хотят гарантировать безопасность Европе.

Остановка помощи для Украины – не вопрос обмана только Украины. Существует формат "Рамштайн", там решают – мы даем это, вы даете это в такие вот сроки, чтобы помощь была непрерывной. Штаты взяли на себя обязательства, а теперь помощь замораживается. Так не делается,

– подчеркнул он.

Напомним, что Белый дом объявил о остановке военной помощи Украине. Дональд Трамп сообщил, что Киев должен доказать, что он готов к мирному урегулированию конфликта.

Политолог добавил, что Макрон осознает угрозу для Европы. Более того, новым канцлером Германии скоро станет Фридрих Мерц, который разделяет позиции Франции. Позиция Германии в этом процессе очень важна.

К слову, Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за "четкое видение" ситуации в Украине. Президент Украины отметил, что Киев ценит усилия каждого, кто поддерживает наше государство и работает в направлении укрепления обороноспособности Европы.