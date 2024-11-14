Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка в его телеграмм-канале.

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Что сказал Подоляк

Важно не путать понятия "ядерное оружие" и "оптимальная опция сдерживания". Такое оружие, даже если бы Украина смогла его в обозримом будущем создать (а об этом вообще речь не идет), не может сдержать империю со вторым по величине ядерным арсеналом в мире. Это же понятно,

– написал он.

По его словам, соответствующими разговорами об "украинской бомбе", которой не существует, скорее всего пытаются "затушевать" нежелание Запада "применить против российской империи по-настоящему разрушительное оружие".

Как говорит советник, речь идет прежде всего о строгом соблюдении имеющихся санкций, их расширение на экспорт нефти и газа, передача Украине замороженных в Европе российских активов, прекращение поставок через третьи страны в Россию компонентов и оборудования для военного производства.

Также это касается введения санкций против широкого списка российских чиновников, промышленников и пропагандистов войны, а также изоляции агрессора вместо множества сигналов о желании вступить с ним в переговоры.

"Почему мир спокойно воспринимает уничтожение украинских городов, но не готов даже обсуждать уничтожение экономической основы российского милитаризма, которое можно реализовать без единого выстрела", – резюмирует Подоляк.