Такое мнение 24 каналу озвучил аналитик и политолог Александр Морозов. Ранее сообщалось о том, для чего США разместят новые ядерные бомбы в Европе.

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Кремль действует как всегда

Морозов рассказал, что очевидно Кремль готовит новые мощные конвенционные удары, которые повлекут еще больше разрушений и жертв. Однако и для своего населения, и для, возможно, кого-то с Запада хочет продемонстрировать, что это против России усиливают эскалацию, поэтому она вынуждена прибегнуть к таким действиям. То есть, она совершает превентивные меры.

Именно поэтому Кремль с такой энергией в последние дни начал говорить о "грязной бомбе" Украины. Он это делает, чтобы объяснить, почему они сейчас поступают так. Якобы России грозит украинская "грязная бомба",

– отметил аналитик.

Он добавил, что вокруг этого крутятся заявления по поводу ядерного оружия. Это все в сфере пропаганды.

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Запад не повелся на ядерную риторику Путина

По его словам, судя по тем сообщениям, которые появляются на Западе, он не повеля на ядерную риторику Путина. Запад не оказывает помощь Украине в необходимых объемах, потому что взвешивает, что имеет и что может предоставить. Отсюда и возникает идея, с которой выступил Макрон, по созданию общего европейского фонда, откуда Украина может брать финансы для самостоятельной покупки вооружения.

"Например, США понимают, что Украине нужны совершенно новые системы ПРО. Никто не был готов к такой ракетной войне, что Кремль будет драгоценными ракетами обстреливать не воинские части и порты, а жилые дома и инфраструктуру. На то, чтобы ее развернуть нужно время, но от нее никто не отказывается", – заметил политолог.

Морозов продолжил, что Столтенберг заявил, что победа России – это поражение всех нас. Эта формула будет сохраняться и в течение следующего года войны.

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