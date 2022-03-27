Координатор от ЕС Энрике Мора, ответственный за наблюдение за переговорами с Ираном, должен был прибыть в Тегеран уже вечером 26 марта.

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Об этом Боррель рассказал во время форума в Дохе, в Катаре.

Мы очень близки к этому (заключение иранского ядерного соглашения), но есть еще некоторые нерешенные вопросы,

– сказал журналистам Жозеп Боррель.

О чем говорится: главное