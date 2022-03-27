Координатор от ЕС Энрике Мора, ответственный за наблюдение за переговорами с Ираном, должен был прибыть в Тегеран уже вечером 26 марта.
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Об этом Боррель рассказал во время форума в Дохе, в Катаре.
Мы очень близки к этому (заключение иранского ядерного соглашения), но есть еще некоторые нерешенные вопросы,
– сказал журналистам Жозеп Боррель.
О чем говорится: главное
- В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп разорвал ядерное соглашение с Ираном и возобновил санкции против Тегерана, из-за чего Иран ускорил разработку ядерного оружия.
- Джо Байден обещал возобновить соглашение, но переговоры зашли в тупик – ни одна сторона не хочет идти на уступки: США требуют сначала возвращения к соглашению, а затем снятия санкций, а Иран, наоборот, требует, прежде всего, снять все ограничения.
- Между тем, в Израиле сильно критикуют возможное соглашение. Там считают, что прошло очень много времени, а Иран уже далеко продвинулся в обогащении урана, необходимого для создания ядерного оружия. Дело в том, что новое ядерное соглашение не предусматривает уничтожение специального оборудования, которое Иран использует для разработки ядерного оружия.