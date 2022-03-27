Координатор від ЄС Енріке Мора, відповідальний за нагляд за переговорами з Іраном, повинен був прибути до Тегерану вже у вечорі 26 березня.
До теми В яких випадках Росія застосує ядерну зброю: нові погрози від Медведєва
Про це Боррель розповів під час форуму в Досі, в Катарі.
Ми дуже близькі до цього (укладання іранської ядерної угоди – 24 канал), але є ще деякі невирішені питання,
– сказав журналістам Жозеп Боррель.
Про що мовиться: головне
- У 2018 році колишній президент США Дональд Трамп розірвав ядерну угоду з Іраном і відновив санкції проти Тегерана, через що Іран пришвидшив розробку ядерної зброї.
- Джо Байден обіцяв відновити угоду, але переговори зайшли в глухий кут – жодна сторона не хоче йти на поступки: США вимагають спершу повернення до угоди, а потім зняття санкцій, а Іран, навпаки, вимагає насамперед зняти всі обмеження.
- Тим часом в Ізраїлі сильно критикують можливу угоду. Там вважають, що минуло дуже багато часу, а Іран вже далеко просунувся у збагаченні урану, який необхідний для створення ядерної зброї. Річ у тім, що нова ядерна угода не передбачає знищення спеціального обладнання, яке Іран використовує для розробки ядерної зброї.