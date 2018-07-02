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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Ядерное разоружение КНДР: в Белом доме обозначили сроки

21 Читати новину українською
В США планируют за год денуклеаризировать КНДР
В США планируют за год денуклеаризировать КНДР / Соцсети

Советник нацбезопасности США Джон Болтон считает, что Северной Корее потребуется как минимум год, чтобы ликвидировать большую часть ядерных программ Корейской народно-демократической республики.

Соответствующие его слова передает информационное агентство Reuters.

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Как отметил Болтон, Белый дом уже разработал программу ликвидации северокорейского оружия массового поражения.

"Если они уже приняли стратегическое решение и являются настроенными на сотрудничество, мы можем продвигаться очень быстро. Физически мы сможем уничтожить большую часть их программ в течение года", – подчеркнул он.

В то же время советник Белого дома по нацбезопасности отметил, что на полную денуклеаризацию КНДР понадобится больше времени.

Добавим, некоторые эксперты скептически относятся к возможности ядерного разоружения Северной Кореи за такой короткий срок. По их убеждению, на полную денуклеаризацию КНДР может понадобиться минимум десять лет, кроме того, пока нет никаких доказательств серьезности намерений Пхеньяна.

По словам Болтона, госсекретарь Майк Помпео, вероятно, обсудит предложение с представителями КНДР в ближайшее время.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в Северной Корее начались инфраструктурные работы в ядерном центре в Йонбене. Кроме того, из спутниковых фото стало известно, что также расширяется его инфраструктура.

 

Теги: Новости политики Ядерная энергетика КНДР Новости США
Источник: 24 Канал
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