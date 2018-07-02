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Ядерне роззброєння КНДР: у Білому домі окреслили терміни

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У США планують за рік денуклеаризувати КНДР
У США планують за рік денуклеаризувати КНДР / Соцмережі

Радник Нацбезпеки США Джон Болтон вважає, що Північній Кореї знадобиться щонайменше рік, щоб ліквідувати більшу частину ядерних програм Корейської народно-демократичної республіки.

Відповідні його слова передає інформаційна агенція Reuters.

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Як зазначив Болтон, Білий дім уже розробив програму ліквідації північнокорейської зброї масового ураження.

"Якщо вони вже ухвалили стратегічне рішення та є налаштованими на співпрацю, ми можемо просуватися дуже швидко. Фізично ми зможемо знищити переважну частину їхніх програм протягом року", – підкреслив він.

Водночас радник Білого дому з нацбезпеки зауважив, що на повну денуклеарізацію КНДР знадобиться більше часу.

Додамо, деякі експерти скептично ставляться до можливості ядерного роззброєння Північної Кореї за такий короткий термін. На їхнє переконання, на повну денуклеаризацію КНДР може знадобитися щонайменше десять років, крім того, поки що немає жодних доказів серйозності намірів Пхеньяну.

За словами Болтона, держсекретар Майк Помпео, ймовірно, обговорить пропозицію з представниками КНДР незабаром.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що у Північній Кореї розпочалися інфраструктурні роботи в ядерному центрі у Йонбені. Крім того, з супутникових фото стало відомо, що також розширюється його інфраструктура.

Теги: Новини політики Новини США КНДР Ядерна енергетика
Джерело: 24 Канал
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