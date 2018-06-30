Розвідка США заявила про прискорення ядерної програми в КНДР

Розвідка США вважає, що Північна Корея збільшує виробництво збагаченого урану для створення ядерної зброї, незважаючи на заяви Пхеньяна про "незмінну і стійку волю" до денуклеаризації Корейського півострова.

Про це повідомив телеканал NBC News.

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Джерелом для припущень є дані розвідки американських спецслужб. Як зазначає канал, поряд з науково-дослідним центром в Йонбені, у КНДР є ще ряд засекречених ядерних об’єктів, де можливі такі роботи.

Центральне розвідувальне управління США та американський Держдепартамент коментарі з цього приводу не дає. В апараті Трампа утрималися від заяв.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп подякував лідеру КНДР Кім Чен Ину за те, що його країна відмовилася від ракетно-ядерних випробувань. Також У КНДР відмінили щорічний мітинг проти США, який у країні ознаменовував початок антиамериканського місяця. У цей час у Північній Кореї пригадують події, які мали місце під час війни в Кореї.