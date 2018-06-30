Разведка США заявила об ускорении ядерной программы в КНДР

Разведка США считает, что Северная Корея увеличивает производство обогащенного урана для создания ядерного оружия, несмотря на заявления Пхеньяна о "неизменной и устойчивой" волю к денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщил телеканал NBC News.

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Источником для предположений являются данные разведки американских спецслужб. Как отмечает канал, рядом с научно-исследовательским центром в Йонбене в КНДР есть еще ряд засекреченных ядерных объектов, где возможны такие работы.

Центральное разведывательное управление США и американский Госдепартамент комментарии по этому поводу не дает. В аппарате Трампа воздержались от заявлений.

Напомним, президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что его страна отказалась от ракетно-ядерных испытаний. Также В КНДР отменили ежегодный митинг против США, который в стране знаменовал начало антиамериканского месяца. В это время в Северной Корее вспоминают события, которые имели место во время войны в Корее.