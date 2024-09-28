Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, обратив внимание на то, что российский диктатор сидел за столом на значительном расстоянии от членов совбеза, что свидетельствует о его опасении заболеть, а значит стремлении жить долго.

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Путин – не Гитлер, за идею умереть не готов

Яковенко считает, что вероятность применения главой Кремля ядерного оружия зависит только от одного – будет ли политическая воля у Путина на то, чтобы начать Третью мировую войну, в которой он погибнет одним из первых, или нет.

Российский оппозиционный журналист уверен, что такой политической воли у него и его окружения нет. Ведь те, кто сидят в Кремле, очень любят жизнь, пытаются ее продлить.

Ярким подтверждением этого является кадр с заседания совбеза, где Путин сидит один, а все остальные как можно дальше от него скапливаются в конце стола. Он до сих пор старается отмежеваться от близкого круга своих подчиненных на большой дистанции. Это человек, который панически боится заболеть. Так, разве он сможет решиться на Третью мировую войну? Он не Гитлер, у него нет идеи, за которую он готов умереть,

– подчеркнул Яковенко.

Однако, по словам оппозиционного журналиста, российский диктатор будет продолжать ядерный шантаж, потому что ничего другого ему больше не остается делать, других инструментов влияния у него нет.

Даты для Путина имеют значение

Яковенко уверен, что заседание совбеза 25 сентября было проведено по случаю визита Зеленского в США, где он в частности встретился с действующим президентом Соединенных Штатов Байденом.

Это заседание совбеза проводилось для одного человека – для Байдена. Это было персональное послание ему, чтобы боялся из-за того, что в Кремле поправили ядерную доктрину. Это очередная попытка запугать Байдена,

– считает Яковенко.

Ядерная доктрина России превращается в пустую бумажку

Относительно изменений ядерной доктрины, оппозиционный журналист выразил сомнение, что Путин действует с учетом нормативных документов, ведь стоит принимать во внимание его специфическое отношение к официальным бумагам.

"Неужели кто-то серьезно думает, что при принятии решения наносить удар или нет, нажимать какие-то мифические кнопки или не делать этого, он будет руководствоваться какой-то бумажкой? Разве он будет согласовывать свои действия с положениями ядерной доктрины? Это смешно. Чтобы так рассуждать, надо было спать в литургическом сне все 24 года правления Путина. Он войну начал на основе чего? Он плевать хотел на эти доктрины, все это пугалки", – уверен Яковенко.

Принимая во внимание то, что происходит в мире, на основе имеющейся ядерной доктрины у Путина, по словам Яковенко, уже есть сотни тысяч поводов начать Третью мировую войну. Однако глава Клемля не решился это сделать.

"Крым в соответствии с Конституцией России не является российской территорией? Однако Украина постоянно уничтожает военные объекты на полуострове, в том числе западным оружием. Присутствие украинских войск на территории Курской области не является для России нарушением? В нынешней ситуации напоминание о границах России становится невозможным, ибо что такое граница России, где она проходит? Принимая во внимание все это, ядерная доктрина превращается в пустую бумажку", – подытожил Яковенко.

К сведению! Американский политолог Рамиз Юнус высказал мнение, что Путин прибегнул к ядерным угрозам по 2-м причинам: чтобы передать инициативу Трампу, дабы тот пугал избирателей Третьей мировой войной, обещая, что только он этого не допустит; чтобы нейтрализовать информационный шум вокруг поддержки Украины со стороны Запада.