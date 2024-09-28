Хотя есть и вероятность того, что диктатор не остановится, если получит желаемую реакцию от Запада. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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Путин понял, что ядерные угрозы могут не работать

Как пишет ISW, в течение последних недель российский диктатор Владимир Путин в очередной раз вернул в западное и российское информационное пространство несколько ранее эффективных нарративов Кремля и адаптировал свой типичный шаблонный язык.

Институт изучения войны отмечает, что подобная риторика Москвы осуществляется, чтобы конкретно нацелить текущие дебаты на Западе по разговорам, чтобы позволить Украине наносить удары по России дальнобойным оружием, на необходимый Кремлю сторону.

Путин ссылался на постоянный нарратив Кремля о якобы "красных линиях" и заявил 11 сентября, что украинские удары по России с применением предоставленного Западом оружия будут означать эскалацию войны в Украине и непосредственно втянут в войну страны Запада.

Диктатор также назвал угрозу ядерного противостояния между Россией и Западом 25 сентября и заявил, что "агрессия против России со стороны безъядерной державы при поддержке или участии ядерной державы" или "получение проверенной информации о массированном запуске воздуха и космического оружия" против России являются двумя возможными условиями, которыми Россия могла бы оправдать использование ядерного оружия.

Аналитики считают, что информационные операции Кремля по угрозам ядерной войной в случае пересечения Западом российских "красных линий" были успешными, ведь побуждали Запад к самоограничению и задерживали помощь Украине в критические моменты в 2022 и 2024 годах.

Официальные лица, близкие к высокопоставленным российским дипломатам, недавно заявили, что Путин, возможно, сомневается во влиянии своего бряцания ядерным оружием на западных политиков, хотя Путин может продолжать использовать такую риторику, если он оценит, что эти информационные операции и в дальнейшем будут иметь даже минимальное влияние на решения Запада,

– говорится в отчете.

Напомним, Китай и Бразилия сделали совместное заявление, в котором предостерегли от ядерных угроз против Украины. Кроме них заявление подписали еще десять стран: Южная Африка, Турция, Индонезия, Алжир, Боливия, Колумбия, Египет, Казахстан, Кения, Замбия.