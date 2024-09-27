Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий Ярослав Божко, отметив, что частью ядерной доктрины становится еще одна страна-союзник России. Несмотря на все страна-агрессор не заинтересована в использовании ядерного оружия по нескольким причинам.

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Самая главная новация Путина в ядерной доктрине

Ядерная доктрина, по словам главы Центра, является достаточно ценным документом, однако Россия его не опубликовала, как это нужно делать с подобными документами. Предыдущую же ядерную доктрину России можно найти, она есть в свободном доступе. Все, что сейчас можно увидеть – это комментарии Путина, Дмитрия Пескова и Сергея Лаврова.

Божко объяснил, что в российской ядерной доктрине, еще до изменений диктатора, ядерное оружие можно было применить в условиях прямого ядерного нападения на территорию России или ее союзников или в случае появления прямой угрозы существованию России как государства.

Теперь эту формулу размыли до понятия угрозы суверенитету.

Российские власти могут считать угрозу суверенитету простым нарушением границы, а, например, бомбардировки Москвы – нет. Поэтому этот документ не является планом реального применения, который зависит исключительно от конкретных обстоятельств,

– отметил глава Центра.

Важнейшей новацией российской доктрины является то, что теперь ее частью является Беларусь. То есть теперь эта страна находится под общим ядерным щитом с Россией.

Теперь Запад должен думать как с этим бороться,

– отметил Божко.

Относительно слов российского диктатора об использовании ядерного оружия в случае пересечения границы России – это байка. Глава Центра рассказал, что в такой ситуации Путин его не применит, ведь это нелогично и нерационально.

В целом Россия заинтересована в том, чтобы не применять ядерное оружие. С одной стороны это ставит под вопрос ее ядерный арсенал, с другой – этом может возникнуть внезапная реакция Запада, которой страна-агрессор боится.

"Россия живет в парадигме, где Запад имеет прогнозируемые стили реакции. Когда это закончится, Россия попадет в невыгодное положение", – добавил Божко.

Заметьте! Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что Путин изменил ядерную доктрину именно из-за страха, что со временем война еще больше перекинется на территорию России. Россияне не готовы к тому, чтобы у них в стране что-то "взрывалось".

Напомним, что тем временем пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что объявленные изменения нацелены донести сигнал "недружественным странам". Он, якобы, является предупреждением о последствиях, если они нападут на Россию различными средствами, причем не обязательно ядерными.