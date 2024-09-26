Ядерного оружия достаточно, чтобы уничтожить Москву. Об этом 24 Каналу рассказал профессор оборонных исследований, бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Клар, отметив, что ядерные угрозы России до сих пор сдерживают определенных западных политиков в решении о предоставлении Украине дальнобойного оружия.

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Насколько Россия уязвима к ядерному оружию НАТО

По словам профессора оборонных исследований, россияне не осознают, что НАТО имеет собственное ядерное оружие, что видно по заявлениям российских пропагандистов. Между тем Великобритания имеет независимые силы ядерного сдерживания, что является технологическим фактом.

Ежедневно и еженощно британские атомные подводные лодки находятся в водах Северной Атлантики. Если премьер-министр Британии отдаст приказ о запуске ракет, они полетят уже через 5 – 10 минут. Одна лодка может запустить 40 боеголовок.

В таком случае усилия российской ПВО напрасны. Ракет будет достаточно, чтобы уничтожить Москву. Каждая боеголовка примерно в 6 раз больше, чем та, которую сбрасывали на Хиросиму и Нагасаки. Столица России абсолютно уязвима к британскому ядерному оружию,

– подчеркнул Кларк.

Он пояснил, что британское ядерное оружие нацеливается по плану НАТО, который является частью единого американского интегрированного оперативного плана. Поэтому в любой совместной войне британское ядерное оружие будет использоваться в соответствии с требованиями Альянса.

Оно не обязательно будет нацелено на Москву. Однако, если Кремль решит нанести ядерный удар по Британии, то британское ядерное оружие, обещаю вам, точно достанет до Москвы,

– отметил профессор оборонных исследований.

Ядерные угрозы страны-агрессора, по мнению Кларка, не производят на Великобританию и страны Балтии большого впечатления, однако здесь нельзя сказать то же самое о других европейских странах.

Вы можете это увидеть в Италии и странах Южной Европы. Это печальный факт, что ядерные угрозы Путина безрассудным способом могут повлиять на общественное мнение в некоторых западных странах. Таким странным образом ядерное сдерживание работает,

– заметил он.

Именно из-за страха эскалации многие политики Запада не поддерживают предоставление Украине дальнобойного западного оружия для ударов в глубь России. За этим страхом стоит мысль, что в какой-то момент страны будут втянуты в ядерный кризис.

"Я считаю, что это очень надуманная мысль. Мы должны быть осторожны относительно ядерной эскалации, но россияне одерживают дешевую победу, когда безрассудно разговаривают и пугают многих политиков. Они создают ощущение, что Запад должен поддержать Украину, но не дать оружие, чтобы Украина победила", – добавил профессор оборонных исследований.

Заметьте! Путин созвал экстренное заседание Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и пригрозил миру использованием ядерного оружия в случае агрессии против России или Беларуси, даже, если противник использует простое оружие.