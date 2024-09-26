Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, заметив, что дискуссия о разрешении на удары по России в дальнейшем продолжается.

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Нужно довести все до справедливого финала

Как отметил Подоляк, сейчас идут обсуждения о том, что какие ресурсы нужны Украине на войне и нужно ли снимать запрет на удары вглубь России. Международные партнеры также оценивают последние заявления Путина и его новые "коричневые линии".

На самом деле ключевая тема – как добавить Украине возможностей, чтобы довести войну до справедливого окончания войны. Тут нужны решения. Они или примут их, или не примут – и переживут унижение. О последнем сейчас вообще речь не идет.

Сегодня все концепции о том, чтобы не дать Украине возможности довести войну до справедливого финала свидетельствуют о неготовности демократии сопротивляться. Сейчас лобовая атака России на блок НАТО невозможна. Потому что ее армия и ВПК являются отсталыми. Но Россия готовится к перераспределению влияния. А, вкладывая небольшой ресурс в Украину, Запад получит возможность обновить международное право, сделать его более действенным и получить гарантированное будущее,

– сказал Подоляк.

Известно, что Украина требует разрешения на удары западным оружием по территории России. Это позволит уничтожать важные военные объекты оккупантов. Президент Владимир Зеленский скоро лично встретится с Джо Байденом, где обсудит вопрос разрешения на удары по России.

Россия боится, что Запад таки предоставит это разрешение. Поэтому они снова включили свой ядерный шантаж. Там даже хотели напугать и осуществить испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Но она взорвалась прямо в шахте. На полигоне возник огромный кратер шириной примерно 62 метра. Понятно, что на этой ракете не было ядерной боеголовки.