Такое мнение 24 Каналу высказал генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, заметив, что возможно США объявят о нем в ближайшее время. В России до сих пор остается большое количество целей, по которым наша страна может наносить удары.

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Когда Украина может получить разрешение на удары вглубь России

Генерал США в отставке рассказал, что президент Украины абсолютно прав в том, что ограничения, которые сейчас существуют на использование американской тактической ракетной системы, а также британской Storm Shadow, аналогичной ракеты большой дальности, должны быть сняты.

Для меня непонятно, почему это разрешение заняло так много времени, особенно после того, когда Россия нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве,

– подчеркнул Петреус.

По его словам, Россия варварски использует планирующие бомбы, которые не являются точными. Оккупанты наносят удары по городам, особенно по Харькову и системно поражает энергосистему Украины.

США не предоставляет разрешение на удары вглубь России несмотря на то, что украинцы уже, практически каждую ночь, наносят удары по вражеским целям на территории России и провели неожиданное и удивительное наступление на Курскую область.

Генерал в отставке выразил надежду, что между Украиной и США сейчас идут интенсивные переговоры и вскоре наше государство получит это разрешение.

Возможно это произойдет, когда президент Украины посетит США. Некоторые в Вашингтоне говорят, что россияне переместили все цели, которые можно было бы поражать. Однако еще есть более 100 важных целей, которые невозможно просто так поднять и переместить. Они есть в зоне досягаемости американских тактических ракетных систем или Storm Shadow,

– отметил генерал США в отставке.

Петреус добавил, что это разрешение США должны предоставить как можно скорее. Эта ситуация схожа с решениями, которые Белый дом принимал слишком долго, например, предоставление самолетов F-16, танков Abrams, Leopard и ракет ATACMS.

Однако генерал США в отставке подчеркнул, что не стоит забывать, что реакция США в начале полномасштабного вторжения была чрезвычайной, страна была настоящим лидером. Конгресс США в апреле 2024 года принял пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов.

Заметьте! Российский публицист из США Андрей Пионтковский озвучил мнение, что в американских кулуарах активно обсуждается снятие запрета на удары по России западным оружием. В США сформирована двухпартийная делегация, которая будет требовать от Байдена не просто снять запрет, но и предоставить Украине больше самолетов и систем ПВО. Именно поэтому Зеленский и заявил о своем визите в Вашингтон, опираясь на твердые знания.