Российский публицист из США Андрей Пионтковский озвучил 24 Каналу мнение, что понемногу стираются "красные линии".

Смотрите также Оружие, что изменит ход войны: что известно о ракетах JASSM, которые Украина может получить от США

Двухпартийная делегация

Пионтковский рассказал, что в США сформирована двухпартийная делегация, которая будет требовать от Байдена не просто снять запрет на удары американским оружием по России, но и предоставить Украине больше самолетов и систем ПВО. К тому же, разрешить отправлять в Украину иностранные экипажи F-16 в том числе и американские.

Зеленский, похоже, опираясь на определенные твердые знания, заявил безапелляционно о своем визите в Вашингтон. Он сменил риторику знаково. Он 2 года говорил о плане мира, который он будет обсуждать на мирных конференциях, и это никуда не исчезло, но я бы обратил внимание, что он поедет в Вашингтон с планом победы Украины,

– отметил российский публицист из США.

Разговоры в США о плане мира

По его словам, больше всего в США поддерживают Украину республиканцы. Несмотря на то, что их лидер Трамп – не друг Украины. Впрочем было решено не обсуждать пока вопрос об Украине. Пока же можно отметить, что по итогам Рамштайн Украина получит больше ББМ Bradley, которые лучше танки, и немецкие системы ПВО.

"Вечно длящаяся, борьба, в итоге завершается успехом Украины. Однако с большим опозданием. Цена за опоздание, к сожалению, огромная. Это жизни военных и мирных жителей Украины. Вот такая борьба будет и в сентябре, и первые возгласы этой борьбы будут на дебатах обязательно", – заметил Пионтковский.