Об этом сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский на стриме, транслировавший 24 канал. Он отметил, что ядерное государство пригрозило безъядерной Украине, которая добровольно отказалась от ядерного оружия и передала его россии.

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Лавров в ООН угрожал "ядерной доктриной"

Пионтковский отметил, что после унижений на саммите Шанхайской организации сотрудничества путин-таки объявил три самоубийственных для правящего класса в целом акты.

Он отметил, что вскоре после этого лавров совершил преступление прямо с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Ведь ядерное государство стало угрожать безъядерной Украине, которая добровольно отказалась от ядерного оружия и передала его россии.

Только за это нужно было просто вывести из этого зала Совбеза, спуститься в какой-то специальный подвал в здании ООН, быстро соорудить там виселицу и привести к исполнению,

– подчеркнул российский публицист.

Потому, по словам Пионтковского, и объявляли о проведении псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях.

Пионтковский о "референдумах" и ядерных угрозах россии: смотрите видео

Для чего были задуманы "референдумы"

Пионтковский отметил, что кремлевские власти пригрозили, что ядерная доктрина будет распространяться и на "присоединенные" через "референдумы" территории Украины. Речь идет о том, что на любой украинской армии в Херсонской, Луганской, Запорожской областях оккупанты будут отвечать ядерным оружием.

Вот для этого нелепый "референдум" и был задуман. Чтобы миньоны дуреп скабеевых забили себе в головку вот такую конструкцию из трех пальцев,

– отметил оппозиционный политик.

Он добавил, что после этого крупнейшие американские руководители объяснили путину по нотам, что за это будет. И, как показывает первый срез реакции, русский истеблишмент все это понял.

Как путин угрожает миру ядерным оружием

Путин 21 сентября пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" глава кремля подчеркнул, что не блефует.

Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы кремля владимира путина не является чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.

На вероятные действия россии должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать сдерживать Москву от агрессивных намерений. Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

На пресс-конференции в ООН Сергей Лавров в очередной раз угрожал "ядерной доктриной". Он заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через псевдореферендумы территории Украины.

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