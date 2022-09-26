Про це сказав російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський на стрімі, який транслював 24 канал. Він зауважив, що ядерна держава пригрозила без'ядерній Україні, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї й передала її росії.

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Лавров в ООН погрожував "ядерною доктриною"

Піонтковський зазначив, що після принижень на саміті Шанхайської організації співробітництва путін таки оголосив три самогубyих для правлячого класу загалом акти.

Він зауважив, що невдовзі після цього лавров вчинив злочин просто з трибуни Генеральної асамблеї ООН. Адже ядерна держава стала погрожувати без'ядерній Україні, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї та передала її росії.

Лише за це потрібно було просто вивести з цієї зали Ради безпеки, спуститися в якийсь спеціальний підвал у будівлі ООН, швидко спорудити там шибеницю і привести до виконання,

– наголосив російський публіцист.

Тому, за словами Піонтковського, й оголошували про проведення псевдореферендумів на окупованих українських територіях.

Піонтковський про "референдуми" та ядерні погрози росії: дивіться відео

Для чого були задумані "референдуми"

Піонтковський зауважив, що кремлівська влада пригрозила, що ядерна доктрина поширюватиметься і на "приєднані" через "референдуми" території України. Мовиться про те, що на будь-які дії української армії в Херсонській, Луганській, Запорізькій областях окупанти відповідатимуть ядерною зброєю.

Ось для цього безглуздий "референдум" і був задуманий. Щоб міньйони дуреп скабєєвих забили собі в голівку ось таку конструкцію з трьох пальців,

– зазначив опозиційний політик.

Він додав, що після цього найбільші американські керівники пояснили путіну по нотах, що за це буде. І, як показує перший зріз реакції, російський істеблішмент усе це зрозумів.

Як путін погрожує світу ядерною зброєю

Путін 21 вересня пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". У своїй "промові" глава кремля наголосив, що не блефує.

Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від очільника кремля владіміра путіна не є чимось новим. Але, за словами українського лідера, не можна відкидати ризики.

На ймовірні дії росії мають реагувати інші ядерні держави, щоб продовжувати стримувати москву від агресивних намірів. Так вважає радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

На пресконференції в ООН сєргєй лавров укотре погрожував "ядерною доктриною". Він заявив, що всі російські закони й доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через псевдореферендуми території України.

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