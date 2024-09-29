Следует отметить, что Россия изменила ядерную доктрину не для того, чтобы нанести ядерный удар. Таким образом страна-агрессор стремится напугать западные страны. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с 24 Каналом объяснил, как ядерный шантаж России влияет на Запад.

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Что пугает Запад больше, чем возможность применения ядерного оружия

Ус отметил, что Россия решила изменить ядерную доктрину после неудачного испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме "Плесецк". Вполне вероятно, что такая же ситуация может случиться при попытке нанести ядерный удар. Средство поражения может пролететь всего 35 километров, как было во время единственного удачного испытания ракеты "Сармат", и просто взорваться.

Видя такой неуспех и одновременно попытки изменить ядерную риторику, на Западе понимают, мол, "а может эти угрозы из мира теории, которые не строятся на мире практики?!". Российские пугалки все больше становятся профанацией. Иван Ус привел выражение: "Если повторять угрозу несколько раз, она девальвирует себя, теряет свою ценность".

Учитывая это, возникает несколько вопросов.

Имеет ли Россия вообще ядерное оружие? Осознает ли Россия, что ответный удар нанесет ей сокрушительный ущерб? Понимает ли Россия, что российская элита в Лондоне, по которому Путин часто угрожает ударить ядеркой, может помешать путинским планам?

Российские ядерные угрозы уже не так влияют, как опасения того, что нет четкого понимания, каким будет мир без России,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

В августе 1991 года в Верховной Раде выступал 41-й президент США Джордж Буш-старший. Он сказал, что Украина не выходит из СССР. Однако через несколько дней социалистическое государство распалось. Вашингтон не понимал, как будет выглядеть мир без Советского Союза. Как видим, ничего страшного не произошло. Сейчас же такие опасения относительно Киева.

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На Западе боятся мира без Москвы. То есть если Украина победит, Россия проиграет; если Россия проиграет, то может распасться; если Россия распадется, то возникнут новые реалии. Но пока западные страны к этому не готовы.