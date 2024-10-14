Им стала японская организация Nihon Hidankyo. Об этом пишут в Белом доме.

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Переговоры хотят вести без "предварительных условий"

Байден поздравил эту организацию, которая борется против ядерного оружия в мире, с победой.

"Nihon Hidankyo воплощают решимость и стойкость перед лицом трагедии. Десятилетиями участники Nihon Hidankyo служили человеческим свидетельством катастрофических жертв ядерного оружия, рассказывая историю, которую человечество должно услышать. От имени Соединенных Штатов я поздравляю их с присуждением Нобелевской премии мира за их историческую работу, направленную на то, чтобы ядерное оружие никогда больше не применялось", – сказал президент США.

Он также поздравил Японию с этим признанием "моральной чистоты и непоколебимой преданности ее народа и правительства предотвращению распространения и применения ядерного оружия".

Байден рассказал, что в 2023 году во время посещения Хиросимы он встретился с человеком, который пережил тогда бомбардировки, и убедился, что мир должен продолжать делать все, чтобы лишить мир ядерного оружия.

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Нет пользы ни для наших стран, ни для мира от того, чтобы предупредить прогресс в сокращении ядерных арсеналов. Уменьшение ядерной угрозы важно не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них,

– заявил президент США.