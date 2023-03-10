Прежде всего, следует отметить, что в России работает гигантская государственная атомная энергетическая компания "Росатом". А еще в 2021 году страна-агрессор была третьим по величине поставщиком урана в Европу. Ее доля составляла 20%.

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Зависимость от России серьезная

Как отмечают журналисты, в первую очередь страдают те страны, которые используют реакторы российского производства. Так, в 5 странах ЕС каждый реактор – в общей сложности их 18 – построен в стране-агрессоре. Следует отметить, что еще два реактора вскоре должны начать свою работу в Словакии. Еще 2 строят в Венгрии. Все это направлено на долгосрочное партнерство с "Росатомом".

Понятно, что полномасштабное вторжение внесло свои коррективы. Некоторые государства Европы стали удаляться от российского рынка ядерной энергии. Так:

чешская энергетическая компания CEZ подписала контракты с компанией Westinghouse Electric Company в Пенсильвании и французском Framatome на поставку тепловыделяющих сборок для своего завода в Темелине;

Финляндия отменила проблемный проект с "Росатомом", который предусматривал строительство ядерного реактора, а также наняла Westinghouse для проектирования, лицензирования и поставки нового типа топлива в АЭС в Ловиисе по завершении текущих контрактов;

Болгария подписала с той же компанией 10-летнее соглашение на поставку топлива для имеющихся реакторов;

Польша планирует построить свою первую атомную электростанцию, которую оснастят тремя реакторами Westinghouse;

любопытно, что Словакия и Венгрия также обратились к альтернативным поставщикам топлива.

Украина отдалилась от России с 2014 года

Интересно, что Украина приложила серьезные усилия, чтобы ослабить российское ядерное доминирование. Они начались еще в 2014 году после аннексии Крыма и захвата части Донецкой и Луганской областей.

Тогда в стране приняли решение подписать соглашение с Westinghouse по расширение контракта на поставку топлива. Заметим, что на территории нашего государства работают 15 реакторов советских времен, которые снабжали электроэнергией половину страны.

"Росатом" – ядерный магазин

Журналисты отметили, что "Росатом" – уникально успешный и как бизнес, и как инструмент российского политического влияния. Его эксперты называют "универсальным ядерным магазином". А все потому, что страны могут получить комплексный пакет услуг: материалы, обучение, поддержку, техническое обслуживание, утилизацию ядерных отходов, вывод из эксплуатации и, возможно, самое главное, финансирование на выгодных условиях.

Следует понимать, что сотрудничество всегда долговременно. А все потому, что срок эксплуатации ядерных реакторов составляет от 20 до 40 лет. То есть где-то на такой срок страны становятся зависимыми от России и ее шантажа.

Заметили журналисты, что в лапах России самая большая доля рынка ядерного топлива. Под ее контролем 38% всех мировых мощностей по переработке урана и 46% мощностей по его обогащению. А это важные этапы в производстве пригодного для использования топлива.

Много импортируют США и Франция

Данные Международной энергетической ассоциации свидетельствуют о том, что атомная энергетика США получает до 20% обогащенного урана из России. Обратите внимание, что это максимальный допустимый показатель, указанный в недавнем договоре о нераспространении ядерного оружия.

Известно, что Франция импортирует 15%. Framatome, принадлежащий государственному оператору атомной энергетики компании Électricité de France (EDF), заключил соглашение с "Росатомом" в декабре 2021 года. За каких-то два месяца до полномасштабного вторжения. Журналисты рассказали, что компания договор отказалась комментировать.

Напоследок журналисты напомнили, что Россия раскинула свои щупальца не только в Европе и США. Реакторы, построенные "Росатомом", есть в Китае, Индии, Иране, Армении и Беларуси. Международная энергетическая ассоциация отмечает, что началось строительство первой атомной электростанции в Турции. "Росатому" даже удалось подписать меморандум о взаимопонимании с 13 странами.

Новый отчет журнала Nature Energy свидетельствует, что война России против Украины "подорвет позиции "Росатома" в Европе и вредит его репутации надежного поставщика". В то же время существует вероятность, что глобальная позиция компании "может остаться сильной".