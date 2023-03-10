Передовсім слід зауважити, що в Росії працює гігантська державна атомна енергетична компанія "Росатом". А ще у 2021 році країна-агресорка була третім за величиною постачальником урану до Європи. Її частка складала 20%.

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Залежність від Росії серйозна

Як зазначають журналісти, передовсім від неї страждають ті країни, які використовують реактори російського виробництва. Так, у 5 країнах ЄС кожен реактор – загалом їх 18 – побудований у країні-агресорці. Слід зауважити, що ще 2 реактори невдовзі мають почати свою роботу у Словаччині. Ще 2 будують в Угорщині. Усе це спрямовано на довготривале партнерство з "Росатомом".

Ясна річ, що повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Деякі держави Європи почали віддалятися від російського ринку ядерної енергії. Так:

чеська енергетична компанія CEZ підписала контракти з компанією Westinghouse Electric Company у Пенсильванії та французькою Framatome на постачання тепловиділяючих збірок для свого заводу у Темеліні;

Фінляндія скасувала проблемний проєкт з "Росатомом", який передбачав спорудження ядерного реактора, а також найняла Westinghouse для проєктування, ліцензування та постачання нового типу палива до АЕС у Ловіісі по завершенні поточних контрактів;

Болгарія підписала з тією ж компанією 10-річну угоду на постачання палива для наявних реакторів;

Польща планує побудувати свою першу атомну електростанцію, яку оснастять трьома реакторами від Westinghouse;

цікаво, що Словаччина й Угорщина також звернулися до альтернативних постачальників палива.

Україна віддалилася від Росії з 2014 року

Цікаво, що Україна доклала серйозних зусиль, щоб послабити російське ядерне домінування. Вони почалися ще у 2014 році після анексії Криму та захоплення частини Донецької та Луганської областей.

Тоді в країні ухвалили рішення підписати угоду з Westinghouse щодо розширення контракту на постачання палива. Зауважимо, що на території нашої держави працюють 15 реакторів радянських часів, які забезпечували електроенергією половину країни.

"Росатом" – ядерний магазин

Журналісти зауважили, що "Росатом" – унікально успішний і як бізнес, і як інструмент російського політичного впливу. Його експерти називають "універсальним ядерним магазином". А все тому, що країни можуть отримати комплексний пакет послуг: матеріали, навчання, підтримку, технічне обслуговування, утилізацію ядерних відходів, виведення з експлуатації і, можливо, найголовніше, фінансування на вигідних умовах.

Слід розуміти, що співпраця завжди довготривала. А все тому, що термін експлуатації ядерних реакторів становить від 20 до 40 років. Себто десь на такий термін країни стають залежними від Росії та її шантажу.

Зауважили журналісти, що у лапах Росії найбільша доля на ринку ядерного палива. Під її контролем 38% усіх світових потужностей з перероблення урану та 46% потужностей з його збагачення. А це важливі етапи у виробництві придатного для використання палива.

Чимало імпортують США та Франція

Дані Міжнародної енергетичної асоціації свідчать про те, що атомна енергетика США отримує до 20% збагаченого урану з Росії. Зауважимо, що це максимальний допустимий показник, вказаний у нещодавньому договорі про нерозповсюдження ядерної зброї.

Відомо, що Франція імпортує 15%. Framatome, що належить державному оператору атомної енергетики, компанії Électricité de France (EDF), уклав угоду з "Росатомом" у грудні 2021 року. За якихось два місяці до повномасштабного вторгнення. Журналісти розповіли, що компанія цей договір відмовилася коментувати.

Наостанок журналісти нагадали, що Росія розкинула свої мацаки не лише в Європі та США. Реактори, побудовані "Росатомом" є у Китаї, Індії, Ірані, Вірменії та Білорусі. Міжнародна енергетична асоціація зазначає, що розпочалося будівництво першої атомної електростанції у Туреччині. "Росатому" навіть вдалося підписати меморандум про взаєморозуміння з 13 країнами.

Новий звіт журналу Nature Energy свідчить, що війна Росії проти України "підірве позиції "Росатому" в Європі та зашкодить його репутації надійного постачальника". Водночас існує ймовірність, що глобальна позиція компанії "може залишитися сильною".