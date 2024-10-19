Владимир Зеленский недавно заявил о том, что безопасность Украины может обеспечить или членство в НАТО или ядерное оружие, однако эти тезисы, однозначно, не доказывает намерения Украины изготавливать сейчас ядерное оружие. Ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что это абсолютно правильная риторика страны, которая страдает от российской агрессии.

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Ядерная безопасность

Евгений Дикий отметил, что Украина будет вынуждена восстанавливать ядерный потенциал только тогда, когда не получит гарантий безопасности от коллективного Запада.

Новость о том, что это можно сделать за короткий срок является ложной, более того ее можно воспринимать как классическую российскую пропаганду. Кремлю выгодно, чтобы в мире считали, что Украина якобы в разгар большой войны тайно создает ядерную бомбу.

Важно! Немецкое издание Bild опубликовало статью, в которой утверждалось, что Украина рассматривает возможность восстановления ядерного оружия, но советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин назвал эти заявления "ерундой". Литвин отметил, что публикации Юлиана Рёпке в Bild часто можно спутать с российской пропагандой, поскольку они распространяют похожие ложные сообщения. Издание Bild уже неоднократно критиковали за манипуляции, которые потом использовались Россией.

Это, по плану России, должно было бы вызвать страх в международном обществе о мировой ядерной войне. Евгений Дикий заметил, что именно благодаря таким запугиванием Владимир Путин манипулирует объемами военной помощи партнеров для Украины.

Именно поэтому постоянно возникают "красные линии", которые боятся переходить то Джо Байден, то Олаф Шольц. Нам не дают бить по территории России, потому что боятся, что война в Украине перерастет в мировую ядерную войну,

– сказал он.

Ветеран АТО объяснил, что новость о возможном изготовлении ядерного оружия в Украине влияет на страхи мирового общества.

Вместо здоровой логики, Запад руководствуется абсолютно нереалистичным страхом ядерной войны, ведь Россия не готова к этому. Однако блефует и шантажирует мир, и, к сожалению, это срабатывает,

– подчеркнул Евгений Дикий.

Он добавил, что технологически Украина однозначно не может производить ядерное оружие, ведь невозможно организовать обогащение урана так, чтобы это было абсолютно секретно. Любая мировая разведка уже давно бы узнала, если бы Украина действительно имела намерения восстановить ядерный потенциал.