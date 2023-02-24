Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Он рассказал, блефует ли Владимир Путин о риске эскалации использования ядерного оружия.

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Использует ли Путин ядерное оружие

По словам Салливана, США постоянно следят за ситуацией.

Мы не видим никаких изменений в ядерной позиции России и мы не внесли никаких изменений в нашу ядерную позицию. Поэтому мы постоянно бдительны, а также поддерживаем регулярные каналы связи с российским правительством, чтобы иметь возможность поговорить с ними о риске эскалации, а также сообщить о тяжести последствий использования ядерного оружия,

– рассказал советник по национальной безопасности.

Таким образом, США на сегодняшний день не видят движений в ядерных силах России, которые заставляют поверить, что что-то принципиально изменилось по сравнению с тем, что было в течение прошлого года.

Путин хочет испытывать ядерное оружие

Недавно Владимир Путин намекнул на использование ядерного оружия Глава Кремля заявил, что минобороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.

"Если США проведут испытание ядерного оружия, то мы проведем. Минобороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это сделают первыми США", - сказал диктатор.