США переоценили риски использования Россией ядерного оружия. Об этом в интервью заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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"Россия не пойдет на такой шаг"

В Белом доме считают, что Россия не пойдет на такой шаг, отметил Ходжес. Также он добавил, что ранее его государство слишком переоценило риски эскалации со стороны оккупантов с использованием ядерного оружия.

Поэтому принимали решение о поставках постепенно, вместо того чтобы сказать Украине: "Вот все, что вам нужно, и скоро дадим еще". А сейчас Белый дом все уверен, что Россия ядерное оружие использовать не будет. Я лично в этом убежден. А Белый дом, например, уже даже не против ударов украинской армии по российским объектам в Крыму,

– сказал генерал-лейтенант.

Также он отметил, что США дали ясно понять, что последствия применения ядерного оружия будут катастрофическими. Интересно, что Китай тоже сказал России не делать этого, ведь ядерный удар не даст никакого преимущества на поле боя.

"Я думаю, что Путин — это зло, но он не сумасшедший, и он не самоубийца. Вспомните, как во время пандемии он сидел за столом в десяти метрах от ближайших советников. Это не похоже на человека, который жить не хочет", — подытожил Ходжес.

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