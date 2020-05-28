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Jaguar поразил проектом электрического гиперкара: неповторимый дизайн и сверхмощность

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Гиперкар Jaguar ID-Type
Гиперкар Jaguar ID-Type / mir-s3-cdn-cf.behance.net/

Еще в 2012 году Jaguar похоронил идею создать среднемоторный гиперкар, который тогда имел индекс C-X75 и мог бы со временем конкурировать с Porsche 918 или Ferrari LaFerrari. Однако дизайнер Аитор Амиго Лопез спроетировал модель, которая показывает, как бы мог выглядеть такой "Ягуар" сегодня, если бы марка решила выпускать это купе.

Авто получило название ID-Type и его дизайн не менее амбициозный, чем, например, у гиперкаров Aston Martin Valkyrie или Lotus Evija. Подробнее про гиперкар Jaguar – в программе "Авто24" на 24 канале.

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Из-за огромных аэродинамических туннелей кажется, что как и у Valkyrie кабина нового купе будто подвешена между четырьмя колесами. Становится понятно, что главную роль при создании концепта играла аэродинамика.

авто ягуар
Эскиз гиперкара Jaguar ID-Type / Фото Behance

Как и в других гиперкарах конструкция построена вокруг карбонового шасси и монокока с аскетичным кокпитом пилота с тоненькими спортивными креслами-ковшами.

Кабина настолько низко расположена, что пилот будет видеть верхушку шин, а это позволит четко направлять машину в виражах.

авто ягуар
Интерьер сверхмощного гиперкара от Jaguar / Фото Behance

авто ягуар
Роскошный автомобиль от Jaguar / Фото Behance

Презентация проекта гиперкара Jaguar ID-Type: видео

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В Китае стартовали продажи Xpeng P7 – конкурента Tesla Model 3. В Китае Xpeng P7 стоит 230 тысяч юаней, это примерно 33 тысячи долларов, то есть почти на 10 тысяч меньше, чем Tesla. Производитель также заявляет, что его новинка способна работать в полуавтономном режиме второго уровня уже сейчас, и готова перейти на следующий уровень, как только это станет возможным.

Смотрите программу "Авто24": видео

 

Автор: Марина Васильева
Теги: Авто Jaguar Авто24
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