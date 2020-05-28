Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Jaguar вразив проєктом електричного гіперкара: неповторний дизайн та надпотужність

- Читать новость на русском
Гіперкар Jaguar ID-Type
Гіперкар Jaguar ID-Type / mir-s3-cdn-cf.behance.net/

Ще у 2012 році Jaguar поховав ідею створити середньомоторний гіперкар, який тоді мав індекс C-X75 і міг би згодом конкурувати із Porsche 918 чи Ferrari LaFerrari. Однак дизайнер Аітор Аміго Лопез спроєтував модель, яка показує, як би міг виглядати такий "Ягуар" сьогодні, якби марка вирішила випускати це купе.

Авто отримало назву ID-Type і його дизайн не менш амбітний, ніж, наприклад, у гіперкарів Aston Martin Valkyrie чи Lotus Evija. Детальніше про гіперкар Jaguar – у програмі "Авто24" на 24 каналі.

Читайте також Land Rover Defender перетворили в розкішний електрокар з мотором від Tesla: фото

Через величезні аеродинамічні тунелі здається, що як і у Valkyrie кабіна нового купе ніби підвішена між чотирма колесами. Стає зрозуміло, що головну роль при створенні концепту відігравала аеродинаміка.

авто ягуар
Ескіз гіперкара Jaguar ID-Type / Фото Behance

Як і в інших гіперкарах конструкцію побудовано навколо карбонового шасі і монокока з аскетичним кокпітом пілота з тоненькими спортивними кріслами-ковшами. 

Кабіна настільки низько розташована, що пілот бачитиме верхівку шин, а це дозволить чітко спрямовувати машину у віражах.

авто ягуар
Інтер'єр надпотужного гіперкара від Jaguar / Фото Behance

авто ягуар
Розкішний автомобіль від Jaguar / Фото Behance

Презентація проєкту гіперкара Jaguar ID-Type: відео

Також у випуску:

Компактний кросовер Toyota Yaris Cross надійде у продаж у 2021 році і лише в гібридній версії. Бюджетний автомобіль побудовано на базі хетчбека Yaris четвертої генерації.

У Китаї стартували продажі Xpeng P7 – конкурента Tesla Model 3. У Китаї Xpeng P7 коштує 230 тисяч юанів, це приблизно 33 тисячі доларів, тобто майже на 10 тисяч менше, ніж Tesla. Виробник також заявляє, що його новинка здатна працювати в напівавтономному режимі другого рівня вже зараз, і готова перейти на наступний рівень, як тільки це стане можливим.

Дивіться програму "Авто24": відео

 

Автор: Марина Васильєва
Теги: Авто Jaguar Авто24
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Що робити, якщо вас зґвалтували та як побороти наслідки
сьогодні , 15:30 Що робити, якщо вас зґвалтували та як побороти наслідки
Анастасія Лукашевська
Новини про коронавірус 28 травня: більше потягів в Україні, у США – 100 тисяч смертей
сьогодні , 14:55 Новини про коронавірус 28 травня: більше потягів в Україні, у США – 100 тисяч смертей
Ірина Пундор
Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
сьогодні , 08:45 Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
Анатолій Яворський