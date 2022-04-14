Решение об аресте имущества семьи Медведчука 13 апреля принял Лычаковский районный суд Львова. Он сделал это по представлению Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора.

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Арестовали больше 150 объектов имущества семьи Медведчука

Суд арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко,

– сообщает ДБР.

Среди арестованного:

26 автомобилей,

30 земельных участков,

23 дома,

32 квартиры,

17 паркомест,

моторная яхта.

Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Медведчук или его жена.

Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса генпрокурора через суд уже арестовали яхту и другое недвижимое имущество Медведчука.

Напомним, кума главы Кремля Виктора Медведчука подозревают в госизмене и содействии деятельности террористической организации.

18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании Медведчуку меры пресечения без его физического присутствия. А Лычаковский райсуд Львова избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Задержание Медведчука: коротко

Владимир Зеленский 12 апреля сообщил, что кума Путина задержали благодаря усилиям Службы безопасности Украины.

Впоследствии глава спецслужбы Иван Баканов заявил, что нардепа от пророссийской ОПЗЖ планировали переправить на лодке через границу в Приднестровье, а оттуда – в Москву.

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