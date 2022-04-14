Рішення щодо арешту майна сім'ї Медведчука 13 квітня ухвалив Личаківський районний суд Львова. Він зробив це за поданням Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.

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Арештували понад 150 об'єктів майна сім'ї Медведчука

Суд арештував ще 154 об'єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко,

– повідомляє ДБР.

Серед арештованого:

26 автомобілів,

30 земельних ділянок,

23 будинки,

32 квартири,

17 паркомісць,

моторна яхта.

Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Медведчук чи його дружина.

Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу генпрокурора через суд уже арештували яхту та інше нерухоме майно Медведчука.

Нагадаємо, кума очільника Кремля Віктора Медведчука підозрюють у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації.

18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання Медведчуку запобіжного заходу без його фізичної присутності. А Личаківський райсуд Львова обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Затримання Медведчука: коротко

Володимир Зеленський 12 квітня повідомив, що кума Путіна затримали завдяки зусиллям Служби безпеки України.

Згодом глава спецслужби Іван Баканов заявив, що нардепа від проросійської ОПЗЖ планували переправити на човні через кордон у Придністров'я, а звідти – у Москву.

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