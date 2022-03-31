Защищая украину от оккупантов, наши бойцы находят силы и на свои хобби. Для 33-летнего киевлянина Сергея, который сейчас в составе теробороны стоит на страже столицы, это – пение.

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С первых дней войны киевлянин решил присоединиться к ТрО. Признается: в ряды ВСУ приняли не с первого раза, потому что он не проходил военную службу. Теперь же Сергей не только обороняет Киев, а еще и поет о нем.

Хотя в гражданской жизни киевлянин работает на заводе и вовсе не причастен к музыкальной сфере, его талант завораживает. На своем боевом посту он исполнил гимн столицы – "Як тебе не любити, Києва мій!". Наслаждайтесь!

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"С 12-го раза взяли (в ТрО)", – заключает Сергей, подчеркивая: кто стучит, тому откроют. Его возвращения ждет сын и возлюбленная, которые сейчас находятся за рубежом.

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