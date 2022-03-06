Подпели певцу воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Видео они опубликовали в соцсетях.

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"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці… Слава Україні! Разом до перемоги!", – говорится в сообщении.

Солист одесской оперы спел гимн Украины для защитников Одессы: смотрите видео

Кстати, еще 1 марта в Метрополитен опера в Нью-Йорке, исполнили гимн Украины. Из состава оперы также уволили всех российских артистов.

На заседании 3 марта Верховная Рада акапельно исполнила гимн нашего государства. Так нардепы показали, что им не безразлична судьба Украины.

ВСУ

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