Поддержал военных Андрей Хливнюк в эфире 24 канала. Он призвал украинцев выражать еще больше своей любви к Украине и ВСУ.

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Он обратился ко всем мужчинам и женщинам на фронте.

Нам поможет Святой Боже еще и Пречистая Мать беду своевать,

– спел артист.

"Удачи вам, будьте здоровы, не болейте и бейте оккупанта", – добавил Хливнюк.

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Певец восхищается Вооруженными силами Украины

Хлывнюк также восхищается тем, как Вооруженные силы Украины дают достойный отпор оккупантам. "Я еще не сделал ни одного выстрела", – заметил Хливнюк.

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