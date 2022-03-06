Підтримав військових Андрій Хливнюк в ефірі 24 каналу. Він закликав українців висловлювати ще більше своєї любові до України та ЗСУ.

До теми Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" пояснив, чому пішов у тероборону

Він звернувся до усіх чоловіків та жінок на фронті.

Нам поможе Святий Боже ще й Пречиста Мати лихо звоювати,

– заспівав артист.

"Успіху вам, будьте здорові, не хворійте і бийте окупанта", – додав Хливнюк.

Лідер гурту "Бумбокс" заспівав на підтримку українських солдатів: дивіться відео

Співак захоплюється Збройними силами України

Хливнюк також захоплюється тим, як Збройні сили України дають гідну відсіч окупантах. "Я ще не зробив жодного пострілу", – зауважив Хливнюк.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!