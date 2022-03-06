Підтримав військових Андрій Хливнюк в ефірі 24 каналу. Він закликав українців висловлювати ще більше своєї любові до України та ЗСУ.
До теми Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" пояснив, чому пішов у тероборону
Він звернувся до усіх чоловіків та жінок на фронті.
Нам поможе Святий Боже ще й Пречиста Мати лихо звоювати,
– заспівав артист.
"Успіху вам, будьте здорові, не хворійте і бийте окупанта", – додав Хливнюк.
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Співак захоплюється Збройними силами України
Хливнюк також захоплюється тим, як Збройні сили України дають гідну відсіч окупантах. "Я ще не зробив жодного пострілу", – зауважив Хливнюк.
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