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Як Ахметов змушує своїх підлеглих продавати йому акції "Азовсталі" за 56 копійок

Честная политика 177 Читати новину українською

Рінат Ахметов вирішив заробити на власних робітниках, позбавивши їх навіть ілюзорної віри в справедливість. Підприємець купує акції в працівників заводу "Азовсталі" за 56 копійок, коли їхня вартість на "Українській біржі" вдвічі більша.

Після розпаду Радянського Союзу металургійний комбінат "Азовсталь" вийшов з державної власності за схемою відпрацьованою червоними директорами, які контролювали підприємства на момент української незалежності. Підприємства брали в оренду трудові колективи, але згодом активи перекочовували до рук олігархів через додаткову емісію акцій та через інші різноманітні маніпуляції. Зрештою, "Азовсталь" опинився в холдингу Ріната Ахметова, який володіє заводом через низку офшорних компаній. На руках в акціонерів (це 44 тисячі осіб, переважно працівники самого заводу), залишилося 4% акцій. І от нещодавно, у березні "Азовсталь" звернувся до всіх акціонерів з вимогою продати їхні акції.

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Вимогу висунула компанія з назвою BARLENCO LTD, яка хоча і зареєстрована у Нікосії, на Кіпрі, але напряму пов'язана з Рінатом Ахметовим. Ідеться про так звану процедуру squeeze out, яка означає, що власник 95 % акцій підприємства (якщо він сконсолідував такий пакет, аби мати більше можливостей для ефективного управління підприємством) має право вимагати від інших міноритарних акціонерів продати йому решту акцій за справедливою ціною.

Ціна придбання акцій, за якою Ахметов буде їх викуповувати, становить 56 копійок за штуку. Встановлена ціна вдвічі дешевша, ніж вартість акцій "Азовсталі" на "Українській біржі", де курс становить 1,135 гривні за штуку.

Відчуваєте різницю? 56 копійок, як вимагає продати Ахметов, і 1,135 гривні, як визначає біржа. Але закон прописано так, що акціонери не мають змоги продати акції нікому іншому, окрім як Ахметову, і за іншою ціною, ніж оголошена ним.

Така ціна дивує з багатьох причин. По-перше, якщо Ахметов купляє у своїх робітників акції по 56 копійок за штуку, то це означає, що все підприємство, яке практично не має боргів, коштує 90 мільйонів доларів.

Це сміховинна вартість. Згадайте, що "Криворіжсталь" на чесному конкурсі купили більш ніж за мільярди доларів. Навіть якщо припустити, що інвестиційна привабливість України знизилася, ціна, названа Ахметовим для робітників, все одно залишається знущанням. Фактично вона означає, що комбінат оцінили в 57 разів дешевше, аніж початкова вартість його будівництва.

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По-друге, минулого року "Азовсталь" виплатила дивіденди за попередній період в розмірі 35 копійок за акцію. Таким чином, при оголошеній "Метінвестом" своїм робітникам ціні викупу за дивіденди цього підприємства за два роки можна викупити весь комбінат. Це також абсурд!

По-третє, якщо порахувати реальну балансову вартість активів, то комбінат "Азовсталь" мав би коштувати 6 гривень за акцію, тоді як Ахметов призначив ціну в десять разів нижчу.

При чому 2017 рік, за який ще не виплачували дивіденди, через ситуацію на світових ринках був вдалим для металургійних підприємств. Як випливає зі звітності компанії "Метінвест": її металургійний сегмент у минулому був прибутковим. EBITDA – різновидності прибутку – становила 808 мільйонів доларів.

Більше половини цих грошей Ахметову принесла саме "Азовсталь", яка в 2017 році виплавила 56% всієї сталі олігарха. Іншими словами, оперуючи прибутковим бізнесом, Ахметов вирішив кинути подачку тисячам акціонерів – своїм працівникам, а також пенсіонерам, які раніше працювали на комбінаті, змушуючи їх продати акції за мізерною ціною.

Загалом, у березні цього року, було оголошено про примусовий викуп акцій п’яти підприємств всередині "Метінвесту". Найцинічшніше те, що власники дрібних пакетів акцій "Азовсталі", яких принижують ціною викупу, ще опинилися в привілейованому становищі.

Інший флагман металургії – "Маріупольський металургійний комбінат" – був приватизований за спеціальним законом в часи Кучми (так само начебто в інтересах трудового колективу), але він потрапив у руки Ахметова в часи Януковича. І от тепер 45 тисяч працівників Меткомбінату імені Ілліча змушені продавати свої акції по ціні 8 копійок за штуку!

Це значить, що весь завод оцінений Ахметовим у 38 мільйонів доларів. Так, вам не почулося! 38 мільйонів доларів за Меткомбінат імені Ілліча – з розрахунку такої вартості Ахметов викуповує акції в робітників та пенсіонерів. Це вдвічі менше навіть тієї мізерної капіталізації, яка є на "Азовсталі".

Металургійний комбінат імені Ілліча

На гірничо-збагачувальних комбінатах, де Ахметов також оголосив примусовий викуп акцій, вартість акцій занижена в діапазоні від трьох до восьми разів!

За ринковими коефіцієнтами компанія Ferrexpo, бізнес якої розташований в Україні і є абсолютно ідентичним до бізнесу гірничо-збагачувальних комбінатів Ахметова, торгується на Лондонській біржі за ціною, що у 7 разів вище, ніж оголошені "Метінвестом" ціни.

Подібне викручування рук стало можливим через повну безкарность Ріната Ахметова, яка є наслідком змови з президентом Порошенком після Революції Гідності.

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В основі їх альянсу лежить підступна схема "Роттердам+" по викачуванню грошей на ринку енергетики, а також отримання Порошенком так званих "чайових" у рамках примирення з Ахметовим щодо акцій компанії "Нафтогазвидобування", співвласником якої колись був Ахметов.

Маючи союзника на найвищому рівні – на Банковій, – Ахметов змушує своїх же підлеглих за безцінь продати йому акції. Тим самим він підриває інвестиційний клімат в Україні, а державні регулятори просто бездіють. Мною направлено депутатські звернення на захист власників дрібних пакетів акцій "Азовсталі", але системно вирішити проблему можна буде лише після зміни влади та створення прецедентів покарання шахраїв.

Автор: Сергей Лещенко
Теги: Ринат Ахметов Видеоблоги Честная политика
Источник: 24 Канал
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